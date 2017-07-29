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«Рубин» — «Арсенал» (Тула) — 2:1. Видеообзор матча 3-го тура РФПЛ

29 июля 2017, суббота. 23:08. Футбол

«Рубин» выиграл у тульского «Арсенала» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Казанцы одержали первую победу в официальном матче после возвращения Курбана Бердыева на пост главного тренера.

На 34-й минуте Кирилл Комбаров выполнил кросс в штрафную, а Игорь Шевченко в падении вколотил мяч в дальний угол.

На исходе часа игры Эльмир Набиуллин выполнил подачу с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, откуда Алекс Сонг в касание отправил мяч в ворота. На 74-й минуте Стопилла Сунзу в собственной штрафной подтолкнул в спину Сердара Азмуна, а Мийо Цакташ с «точки» уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

Видеообзор матча доступен на официальном сайте РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Рубин
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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