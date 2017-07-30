Ромеро: конкуренция между мной и де Хеа идёт «Манчестер Юнайтед» на пользу

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро выразил мнение, что его конкуренция с Давидом де Хеа идет на пользу как вратарям, так и всему клубу в целом.
«Я рад, что де Хеа остается в „МЮ“. Он мой друг, мы будем много работать и помогать друг другу на тренировках. Если у него всё хорошо, то и у меня всё хорошо.
Эта конкуренция между мной и Давидом идет клубу на пользу. У нас с ним очень крепкая дружба, это правда. Мы много работаем, чтобы помогать друг другу. За счет упорной работы мы можем получить максимальную отдачу друг от друга. Он не позволяет расслабляться мне, а я — ему", — цитирует Ромеро Manchester Evening News.
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