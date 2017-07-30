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«Ливерпуль» может приобрести Пулишича в случае ухода Коутиньо

30 июля 2017, воскресенье. 05:36. Футбол

«Ливерпуль» в случае ухода Филиппе Коутиньо может приобрести 18-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича, сообщает Mirror. Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» крайне заинтересована в трансфере бразильца, и даже достигла с ним личной договорённости.

По информации источника, в кандидатуре Пулишича заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Отмечается, что наставник «красных» является большим поклонником таланта 18-летнего американца.

Кристиан Пулишич выступает за дортмундскую «Боруссию» с 2016 года. В составе «шмелей» Пулишич провёл 53 матча и стал автором 7 забитых мячей. В его активе также 16 матчей за сборную США, в которых он забил 7 мячей.

Пулишич: у «Боруссии» Д отличные шансы выиграть чемпионат Германии
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Теги
Боруссия Д Ливерпуль ФК Барселона Филиппе Коутиньо Юрген Клопп Трансферы
Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
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