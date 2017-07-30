Рюдигер: легко говорить «не обращай внимания на расизм», если ты не чёрный

Темнокожий защитник «Челси» Антонио Рюдигер, перешедший в лондонский клуб этим летом из «Ромы», выступил против расизма. Рюдигер несколько раз подвергался оскорблениям на расовой почве в годы выступлений в Серии А.
«Я просто хочу справедливости. Хочу, чтобы ФИФА или итальянская федерация наказали тех, кто это делает. Этим людям должен быть запрещён вход на стадионы, или они должны быть оштрафованы.
Вы не можете представить себя на моём месте, почувствовать всё то, через что прошёл я. Люди любят говорить „сохраняй спокойствие“ или „не обращай внимания“, но такое легко говорить, если ты не чёрный. Нужно быть сильным, но каждый человек уникален. Кто-то не реагирует на это. Другие — реагируют. Я могу понять и то, и другое», — цитирует Рюдигера Telegraph.