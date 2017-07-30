Экс-защитник «Зенита» Ходжаниязов покинул датский «Орхус»

Датский «Орхус» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Джамалдином Ходжаниязовым. Контракт 21-летнего футболиста с клубом истекал летом 2018 года.
По словам спортивного директора «Орхуса» Питера Кристиансена, на протяжении этого лета Ходжаниязов не показал прогресса, которого от него ждали в команде, поэтому стороны решили прекратить сотрудничество.
Ходжаниязов перешёл в «Орхус» летом 2015 года из «Зенита», в академии которого он воспитывался. В прошлом сезоне Джамалдин провёл 20 матчей в чемпионате Дании и забил один гол.
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