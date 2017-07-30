Забивший ударом от своих ворот голкипер: даже великий Яшин пропускал похожий гол

Голкипер клуба «Крумкачы» Евгений Костюкевич рассказал про забитый им в матче с «Витебском» (2:2) гол и поддержал голкипера соперников Дмитрия Гущенко.
«Играл на выходе, увидел в отрыве нападающего. Увидел, что вратарь находится в позиции, где он руками играть не может. Филанович остался один в один с защитником. Решил „ляпнуть“ вперед, тем более, что играли по ветру, и поляна мокрая. Надежда была на ошибку какую-то – какой-то кикс или ещё что-то. А получилось то, что получилось. Какое-никакое очко и полное разочарование для Гущенко. Но это несчастный случай, ничего не сделаешь. Пускай не расстраивается, от этого никто не застрахован.
Я сразу посмотрел на табло и понял, что нам ещё очень много играть. Такой прям гиперрадости не было. Меня больше удивило, что пацаны прибежали, начали орать что-то на ухо. Они радовались гораздо больше. Я понимал, что нам ещё играть дальше. По сути, этот гол мог ничего и не решить. По итогу, пацаны костьми ложились и на жилах вырвали этот матч, сыграли вничью. Я думаю, такая ничья – это достойный результат с учётом того, что у нас сегодня много необстрелянных бойцов вышло на поле. Выстояли – это самое главное. Несмотря ни на что мы добились какого-никакого результата. Но все молодцы.
Яшин тоже пропускал похожий гол? Сам Лев? Это доказывает, что даже с великими вратарями случаются подобные ситуации. Ещё раз призываю Диму не посыпать голову пеплом и идти дальше, потому что это несчастный случай. Считаю, что реакция болельщиков „Витебска“ по отношению к нему была неправильной и неуместной: вместо поддержки сыпались какие-то оскорбления в сторону человека, который, так сказать, ранен был в бою. Это неправильно. Я думаю, людям, которые такие вещи говорили, стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. В общем, всё, мне надо идти покупать салат», — цитирует вратаря сайт ФК «Крумкачы».
Видеообзор матча доступен на Youtube.