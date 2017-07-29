В Беларуси вратарь забил ударом от собственных ворот, а после заработал удаление

На 55-й минуте матча 16-го тура чемпионата Беларусь «Витебск» — «Крумкачы» голкипер гостей Евгений Костюкевич забил ударом от собственных ворот. Курьёзный мяч пропустил Дмитрий Гущенко. На 77-й минуте Костюкевич был удалён с поля за фол последней надежды на Илье Шкурине.
Встреча завершилась ничьей — 2:2. Первые три гола в матче были забиты к 10-й минуте, а мяч Костюкевича установил окончательный счёт.
«Витебск» (25 очков) занимает шестое место в таблице, «Крумкачы» (15 баллов) идут 12-ми.
Видеообзор матча доступен на YouTube.
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