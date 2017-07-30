Возле стадиона «Локомотив» в Черкизово накануне матча москвичей с «Анжи» в третьем туре РФПЛ защитник «железнодорожников» Виталий Денисов устроил автограф-сессию. За автографом узбекского футболиста выстроилась довольно внушительная очередь, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч «Локомотив» — «Анжи» начнётся в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первых двух турах московская команда набрала 6 очков, а махачкалинская — 3.
Возле стадиона «Локомотив» выстроилась большая очередь за автографом В. Денисова
Фото: «Чемпионат»
Возле стадиона «Локомотив» выстроилась большая очередь за автографом В. Денисова
Фото: «Чемпионат»
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