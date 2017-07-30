Вертонген: теперь побеждать грандов АПЛ будет ещё приятнее

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген поделился мнением о тратах «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
«Вместе с такими расходами в эти команды приходит и огромное давление. Вы видели, сколько денег было потрачено этим летом, а ведь впереди ещё целый месяц. Это безумие.
На чемпионский титул будут претендовать четыре-пять команд, которые неизбежно столкнутся с большим давлением. Но именно это и делает АПЛ самой зрелищной лигой в мире. Я рад, что все укрепили свои составы, потому что теперь побеждать грандов АПЛ будет ещё приятнее", — цитирует Вертонгена Goal.
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