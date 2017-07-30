Сарри будет использовать спутниковую систему на тренировках «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри будет использовать спутниковую систему во время тренировок для анализа действий своих футболистов, сообщает Football Italia со ссылкой на газету Il Mattino.
58-летний специалист стал первым в Италии, кто начал использовать дроны во время занятий команды для сбора информации о своих игроках. Теперь Сарри готов заменить их на спутниковую систему, чтобы получать ещё более точные данные.
По итогам прошлого сезона Сарри был признан лучшим тренером Италии и получил трофей Panchina d’Oro. «Наполи» под его руководством финишировал на втором месте в турнирной таблице.
Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии сезона-2015/16