Неймар после матча зашёл в раздевалку «Реала» и провёл там 15 минут

Нападающий «Барселоны» Неймар после победы над «Реалом» (3:2) в матче Международного кубка чемпионов зашёл в раздевалку мадридцев и провёл там 15 минут, сообщает Planeta Deportiva.
Отмечается, что 25-летний футболист общался с Карлосом Касемиро и Марсело, вероятно, по поводу своего ухода из каталонского клуба. Игрок вышел из раздевалки, держа в руке футболку «Реала».
Ранее европейский СМИ сообщали, что Неймар близок к переходу из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные в истории футбола € 222 млн.
Посмотреть видео можно на канале Planeta Deportiva в YouTube.
Рамос: надеюсь, взял у Неймара его последнюю футболку в «Барселоне»