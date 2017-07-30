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Гилерме: Дзюба в «Локо» — это было бы отлично. Кто откажется от такого игрока?

30 июля 2017, воскресенье. 21:03. Футбол

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме после домашней победы над «Анжи» (1:0) в матче третьего тура российской Премьер-Лиги прокомментировал информацию о возможном переходе в его команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Я не слышал о том, что Артём Дзюба может перейти в «Локомотив». Все знают, что Артём хороший и качественный игрок. Знаю его по выступлениям за сборную России. Если бы он перешёл в «Локомотив» — это было бы отлично. Кто откажется от такого игрока?» — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи Сборная России — Футбол ФК Зенит ФК Локомотив Артём Дзюба Маринато Гилерме Трансферы
Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
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