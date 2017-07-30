Манчини подтвердил, что в «Зенит» должен перейти защитник «Лиона» Маммана

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что состав петербургской команды должен пополнить 21-летний аргентинский защитник «Лиона» Эмануэль Маммана.
«Да, это действительно так. Он прибыл (в Санкт-Петербург. — Прим. «Чемпионата»).
Не знаю, как обстоят дела с его контрактом, но я надеюсь, что мы сможем закрыть эту сделку», — заявил Манчини в программе «После футбола».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить € 16 млн.
В «Лион» Маммана перешёл летом прошлого года из «Ривер Плейт». В сезоне-2016/17 защитник сыграл в 17 матчах французской Лиги 1.
В «Лионе» сообщили, что намерены продать Мамману, которого хочет купить «Зенит»