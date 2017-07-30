Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Феллайни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о переходе полузащитника манкунианцев Маруана Феллайни в «Галатасарай».
Ранее турецкие СМИ сообщили, что «Галатасарай» согласовал условия личного контракта с 29-летним бельгийцем.
«Галатасараю» легче заполучить меня, чем Маруана. Если им нужен тренер, у них есть шанс, но Маруан?
Забудьте об этом. Он слишком важен для меня», – приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
У Феллайни остался один год контракта с «Манчестер Юнайтед».