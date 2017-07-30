175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Феллайни

30 июля 2017, воскресенье. 23:25. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о переходе полузащитника манкунианцев Маруана Феллайни в «Галатасарай».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что «Галатасарай» согласовал условия личного контракта с 29-летним бельгийцем.

«Галатасараю» легче заполучить меня, чем Маруана. Если им нужен тренер, у них есть шанс, но Маруан?

Забудьте об этом. Он слишком важен для меня», – приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

У Феллайни остался один год контракта с «Манчестер Юнайтед».

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Галатасарай Жозе Моуринью Маруан Феллайни Трансферы
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
00:47 Гол Жо помог «Коринтиансу» сыграть вничью с «Фламенго»
00:36 Соперники «Зенита» и «Краснодара» в ЛЕ проиграли перед ответными матчами
00:31 Фурсенко: Кокорин в очередной раз поразил, он играет с большим удовольствием
00:17 В полуфинале женского Евро-2017 Нидерланды сыграют с Англией, а Дания с Австрией
00:16 Казаев: если «Тосно» продолжит так играть, голы обязательно придут
30 июля 2017, воскресенье
23:50 Комличенко забил 1-й гол за «Младу Болеслав» в матче 1-го тура чемпионата Чехии
23:49 Видео: защитник «Эйбара» забил в свои ворота с центра поля
23:39 Дубль Джовинко помог «Торонто» разгромить «Нью-Йорк Сити»
23:30 Дудиев: не у всех получается играть с «Зенитом» так, что он в конце тянет время
23:25 Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Феллайни
23:15 Иванович: встреча «Зенита» со «Спартаком» — игра года
23:15 Александр Зуев: я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире
23:08 Зобнин: у «Спартака» всё придёт в норму в ближайшие два-три тура
23:05 Болельщик «Тосно»: появились омононовцы и начали бить молодого парня
22:59 Иванович: Кокорин забивает много голов, но может играть ещё лучше
22:57 Ерохин: очень рад, что «Зениту» удалось победить, игра с «Тосно» была трудной
22:53 Заболотный: приятно, когда «Зенит» на последних минутах выбивает мяч в аут
22:52 Мирзов: «Зенит» — главный кандидат на чемпионство
22:52 Чернов: не обижен на Манчини, что он не дал шанса в «Зените»
22:43 Манчини: Шатов не совсем выполнял мои установки и задачи
22:40 Манчини подтвердил, что в «Зенит» должен перейти защитник «Лиона» Маммана
22:39 Парфёнов: у «Тосно» есть проблема с адаптацией в РФПЛ
22:31 Кокорин: будем с Дзюбой стараться забить 35 мячей
22:28 Манчини: Кокорин особенно старается. Я доволен тем, какие усилия он прикладывает
22:20 Манчини: на данный момент оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» нет
22:18 В матче «Тосно» — «Зенит» Кокорин забил свой 50-й гол в РФПЛ
22:13 Григорян отказался от участия в телепрограмме из-за вопроса корреспондента
21:54 «Зенит» выиграл у «Тосно» в северном дерби благодаря голу Кокорина
21:54 «Манчестер Юнайтед» разгромил «Волеренгу» в товарищеском матче
21:40 Сотрудники «Локомотива» в шутливой форме поздравили Геркуса с 45-летием
21:36 Гилерме: перед матчем Ари попросил победить «Анжи» ради него
21:35 «Тосно» — «Зенит»: в фан-секторе хозяев произошла драка
21:31 Игнатьев: нужно пользоваться ситуацией и набирать очки, пока всё получается
21:28 Талалаев: у нас в России есть футболисты, просто вы не умеете их готовить
21:20 Вейналдум: Салах просто летает по полю
21:06 Точилин: играть от себя с такими командами, как «Кубань», «Динамо» СПб пока рано
21:03 Гилерме: Дзюба в «Локо» — это было бы отлично. Кто откажется от такого игрока?
20:56 Пейчинович: «Локо» нравится играть в таком ритме — впереди ЛЕ, нужно привыкать
20:54 Гилерме: играть с «Анжи» труднее, чем со «Спартаком» или ЦСКА
20:51 Перед ЧМ-2018 Globo снимает фильм о России и бразильцах, выступающих в РФПЛ
20:48 Рыбусь: приятно, что «Ахмат» делает успехи, тоже выигрывает
20:39 Рыбусь: Сёмин – нежёсткий, но очень умный тренер. Видно, что он хороший человек
20:27 Тихонов: с «Химками» играть легче, чем с теми, кто встаёт всем составом у ворот
20:22 Булыкин: не понимаю Григоряна. Возможно, он хочет, чтобы Базелюк ушёл
20:20 Мещеряков: «Локомотив» взял свои очки, но впереди ещё очень много
Все новости RSS
Партнерский контент