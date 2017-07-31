175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фурсенко: хочу вернуть Аршавина и Денисова, но кадровые вопросы решает тренер

31 июля 2017, понедельник. 00:48. Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (1:0) пообщался с болельщиками петербургской команды.

Фурсенко был задан вопрос, не хочет ли он вернуть в «Зенит» Андрея Аршавина и Игоря Денисова.

«Ребят, я хочу. Но у нас есть тренер. Он решает кадровые вопросы», — ответил президент «Зенита».

«Есть ли это у меня в мыслях? Самое главное, чтобы это было в мыслях у тренера», — приводит слова Фурсенко «Спорт день за днём».

Болельщики также попросили Фурсенко сделать так, чтобы команда подходила к фанатскому виражу.

«Ребят, они сами понимают, что такое вираж! Они вас ценят, я в этом уверен. Да, они должны подходить», — заявил Фурсенко.

Манчини: Не думаю, что Аршавин для «Зенита» – как Тотти для «Ромы»
Продолжение интервью с новым главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, которое итальянец дал перед официальной премьерой в РФПЛ.
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит Андрей Аршавин Игорь Денисов Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
02:14 Мотта: Неймару проще остаться в «Барселоне»
01:57 Аллегри: спасибо США за поддержку и прекрасный опыт!
01:31 Бубнов: Дзюба в его нынешнем состоянии не нужен ни «Спартаку», ни «Локомотиву»
01:15 Фурсенко объяснил, почему «Зенит» сделал упор на аргентинский рынок
01:13 «Ювентус» в серии пенальти одолел «Рому» на Международном кубке чемпионов
00:48 Фурсенко: хочу вернуть Аршавина и Денисова, но кадровые вопросы решает тренер
00:47 Гол Жо помог «Коринтиансу» сыграть вничью с «Фламенго»
00:36 Соперники «Зенита» и «Краснодара» в ЛЕ проиграли перед ответными матчами
00:31 Фурсенко: Кокорин в очередной раз поразил, он играет с большим удовольствием
00:17 В полуфинале женского Евро-2017 Нидерланды сыграют с Англией, а Дания с Австрией
00:16 Казаев: если «Тосно» продолжит так играть, голы обязательно придут
30 июля 2017, воскресенье
23:50 Комличенко забил 1-й гол за «Младу Болеслав» в матче 1-го тура чемпионата Чехии
23:49 Видео: защитник «Эйбара» забил в свои ворота с центра поля
23:39 Дубль Джовинко помог «Торонто» разгромить «Нью-Йорк Сити»
23:30 Дудиев: не у всех получается играть с «Зенитом» так, что он в конце тянет время
23:25 Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Феллайни
23:15 Иванович: встреча «Зенита» со «Спартаком» — игра года
23:15 Александр Зуев: я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире
23:08 Зобнин: у «Спартака» всё придёт в норму в ближайшие два-три тура
23:05 Болельщик «Тосно»: появились омононовцы и начали бить молодого парня
22:59 Иванович: Кокорин забивает много голов, но может играть ещё лучше
22:57 Ерохин: очень рад, что «Зениту» удалось победить, игра с «Тосно» была трудной
22:53 Заболотный: приятно, когда «Зенит» на последних минутах выбивает мяч в аут
22:52 Мирзов: «Зенит» — главный кандидат на чемпионство
22:52 Чернов: не обижен на Манчини, что он не дал шанса в «Зените»
22:43 Манчини: Шатов не совсем выполнял мои установки и задачи
22:40 Манчини подтвердил, что в «Зенит» должен перейти защитник «Лиона» Маммана
22:39 Парфёнов: у «Тосно» есть проблема с адаптацией в РФПЛ
22:31 Кокорин: будем с Дзюбой стараться забить 35 мячей
22:28 Манчини: Кокорин особенно старается. Я доволен тем, какие усилия он прикладывает
22:20 Манчини: на данный момент оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» нет
22:18 В матче «Тосно» — «Зенит» Кокорин забил свой 50-й гол в РФПЛ
22:13 Григорян отказался от участия в телепрограмме из-за вопроса корреспондента
21:54 «Зенит» выиграл у «Тосно» в северном дерби благодаря голу Кокорина
21:54 «Манчестер Юнайтед» разгромил «Волеренгу» в товарищеском матче
21:40 Сотрудники «Локомотива» в шутливой форме поздравили Геркуса с 45-летием
21:36 Гилерме: перед матчем Ари попросил победить «Анжи» ради него
21:35 «Тосно» — «Зенит»: в фан-секторе хозяев произошла драка
21:31 Игнатьев: нужно пользоваться ситуацией и набирать очки, пока всё получается
21:28 Талалаев: у нас в России есть футболисты, просто вы не умеете их готовить
21:20 Вейналдум: Салах просто летает по полю
21:06 Точилин: играть от себя с такими командами, как «Кубань», «Динамо» СПб пока рано
21:03 Гилерме: Дзюба в «Локо» — это было бы отлично. Кто откажется от такого игрока?
20:56 Пейчинович: «Локо» нравится играть в таком ритме — впереди ЛЕ, нужно привыкать
20:54 Гилерме: играть с «Анжи» труднее, чем со «Спартаком» или ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент