Фурсенко: хочу вернуть Аршавина и Денисова, но кадровые вопросы решает тренер

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (1:0) пообщался с болельщиками петербургской команды.
Фурсенко был задан вопрос, не хочет ли он вернуть в «Зенит» Андрея Аршавина и Игоря Денисова.
«Ребят, я хочу. Но у нас есть тренер. Он решает кадровые вопросы», — ответил президент «Зенита».
«Есть ли это у меня в мыслях? Самое главное, чтобы это было в мыслях у тренера», — приводит слова Фурсенко «Спорт день за днём».
Болельщики также попросили Фурсенко сделать так, чтобы команда подходила к фанатскому виражу.
«Ребят, они сами понимают, что такое вираж! Они вас ценят, я в этом уверен. Да, они должны подходить», — заявил Фурсенко.
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