Мотта: Неймару проще остаться в «Барселоне»

Полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта считает, что нападающему Неймару было бы проще остаться в «Барселоне». В то же время, по словам Мотты, в парижском клубе форварда готовы принять с распростертыми объятиями.
«Лично я считаю, что Неймару будет проще остаться в «Барселоне». Но иногда в жизни приходится принимать непростые решения. Думаю, у Неймара есть окружение, которое может дать ему совет, но надеюсь, что это будет его личное решение.
Для него будет очень важно продолжить расти как футболист и как личность. Мы готовы принять его с распростёртыми объятиями», – приводит слова Мотты ESPN.
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