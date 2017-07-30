Неймар в случае перехода в «ПСЖ» станет послом ЧМ-2022 и заработает € 300 млн

Нападающий «Барселоны» Неймар в случае своего перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Издание утверждает, что Неймар после матча «Барселоны» с «Реалом» (3:2) в Международном кубке чемпионов совершит запланированный визит в Китай, а после отправится в Катар. По данным источника, форвард уже не вернётся в расположение каталонского клуба.
Неймар опроверг информацию об отмене мероприятия в Китае из-за трансферных дел