Дель Боске: экономическая составляющая трансферов вышла из-под контроля

Бывший наставник сборной Испании Висенте дель Боске считает, что нужно остановить рост цен на футболистов на трансферном рынке. В таком духе он прокомментировал возможный переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Чтобы заполучить бразильца, парижскому клубу нужно активировать опцию выкупа его контракта за € 222 млн.
«Экономическая составляющая трансферов вышла из-под контроля. Нужно каким-то образом положить этому конец, но это свободный рынок, где каждый может распоряжаться своими деньгами, как ему вздумается», — приводит слова дель Боске Marca.
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