175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Арсенала» Гиббз может перейти в «Уотфорд»

31 июля 2017, понедельник. 10:33. Футбол

Защитник «Арсенала» Киран Гиббз может продолжить карьеру в «Уотфорде». Как сообщает Sky Sports, в настоящее время стороны ведут переговоры по поводу перехода 27-летнего футболиста.

При этом отмечается, что для того чтобы иметь возможность покинуть «Арсенал», Гиббз должен будет пойти на серьёзное понижение зарплаты, так как никто из других клубов АПЛ не готов платить ту же сумму, что и «Арсенал». Ранее в СМИ сообщалось, что «Уотфорд» рассматривает вариант усиления защиты игроком «Спартака» Сердаром Таски.

В прошлом сезоне Гиббз провёл в Премьер-лиге всего 11 матчей (8 — в основном составе), отметившись одной голевой передачей.

«Уотфорд» и «Ньюкасл» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Таски
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон Уотфорд Киран Гиббз Трансферы
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
12:45 В «Лужниках» соорудили рвы безопасности
12:25 Промес: сейчас я топ-игрок, но это нужно подтверждать каждую неделю, каждую игру
12:24 Кассано не исключил, что может возобновить карьеру
12:11 Болельщики «Сьона» во втором матче подряд признали Митрюшкина лучшим игроком
11:54 Неймар прибыл в Шанхай и поблагодарил китайских болельщиков за поддержку
11:47 Промес: при везении «Спартак» и ЛЧ может выиграть, но давайте быть реалистами
11:38 Экс-форвард «Ростова» Адамов стал руководителем детско-юношеских команд клуба
11:35 КДК рассмотрит поведение Юрана на матче с «Сатурном» в ПФЛ
11:33 «Арсенал» попросил РФПЛ пересмотреть регламент выхода из автобуса
11:23 Футболисты «Шинника» сыграли в футбол в исправительной колонии
11:18 Победитель НСФЛ – чемпион Европы
11:03 Промес: мы «Спартак», мы должны показать, кто тут хозяин
11:01 Хави Гарсия ведёт переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта
10:38 КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»
10:33 Защитник «Арсенала» Гиббз может перейти в «Уотфорд»
10:24 Моуринью: Матич хочет играть в «Манчестер Юнайтед», я жду новостей
10:19 Защитник «ПСЖ» Орье согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:16 Годзюр: есть все шансы, что у Слуцкого всё получится в «Халл Сити»
10:11 Пятницкий: в результатах «Спартака» на старте сезона ничего сверхъестественного
09:57 Президент «ПСЖ» рассказал, как продвигаются переговоры о переходе Неймара
09:44 В Италии 17-летнего игрока «Краснодара» Сулейманова назвали новым Аршавиным
09:42 «Барселона» проведёт переговоры с «Ювентусом» о трансфере Дибалы
09:32 Веденеев: Манчини нервничает, игры, которую он хочет видеть в «Зените», пока нет
09:27 Президент ФФУ: демарш «Динамо» в Мариуполе — прямое поражение 0:3
09:06 Блан может стать новым наставником сборной Турции
08:05 Хесус Навас принял предложение «Севильи»
07:36 «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются с «Интером» за «нового Мбаппе»
07:25 «Верона» интересуется защитником «Арсенала» Дженкинсоном
07:09 Венгер: если Озил и А. Санчес не продлят контракты, это не станет проблемой
06:05 Игрок «Кальмара» Исмаэл: доволен днями, которые провёл в расположении «Ахмата»
05:20 «Спартак»-мол. — «Краснодар»-мол. — 0:5. Видеообзор матча
04:16 Российский специалист Перевертайло покинул пост главного тренера «Риги»
04:06 «Арсенал» — «Севилья» — 1:2. Видеообзор матча «Эмирейтс Кап»
03:49 «Рубин» предложил «Хетафе» арендовать Жонатаса с правом выкупа
03:23 «Барселона» — «Реал» — 3:2. Видеообзор матча Международного кубка чемпионов
03:15 Дель Боске: экономическая составляющая трансферов вышла из-под контроля
03:02 «Локомотив» — «Анжи» — 1:0. Видеообзор матча 3-го тура РФПЛ
02:53 Неймар 1 августа пройдёт в Катаре медобследование для «ПСЖ»
02:46 «Тосно» — «Зенит» — 0:1. Видеообзор матча 3-го тура РФПЛ
02:30 Буффон: тур по США был очень важен для «Ювентуса» в плане обретения формы
02:14 Мотта: Неймару проще остаться в «Барселоне»
01:57 Аллегри: спасибо США за поддержку и прекрасный опыт!
01:31 Бубнов: Дзюба в его нынешнем состоянии не нужен ни «Спартаку», ни «Локомотиву»
01:15 Фурсенко объяснил, почему «Зенит» сделал упор на аргентинский рынок
01:13 «Ювентус» в серии пенальти одолел «Рому» на Международном кубке чемпионов
Все новости RSS
Партнерский контент