Болельщики «Сьона» во втором матче подряд признали Митрюшкина лучшим игроком

Болельщики «Сьона» признали российского вратаря Антона Митрюшкина лучшим в составе команды в выездной встрече 2-го тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной». Как сообщает официальный «Инстаграм» клуба, за голкипера проголосовало 65% респондентов.
«Сьон» в этом матче победил со счётом 1:0, а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут. В следующем туре «Сьон» также на выезде 6 августа проведёт матч с «Санкт-Галленом».
Отметим, что Митрюшкин признаётся лучшим игроком в составе своего клуба уже во второй игре подряд — ранее он стал лучшим по версии болельщиков во встрече с «Туном» (1:0).
Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком в матче с «Туном»