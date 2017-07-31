Промес: сейчас я топ-игрок, но это нужно подтверждать каждую неделю, каждую игру

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал тот факт, что он остаётся одним из самых дорогих футболистов, которые сейчас выступают в РФПЛ.
«Это комплимент. Я много сделал для этого. Понимаю, что поднял планку очень высоко и должен ей соответствовать. Сейчас я топ-игрок, но это нужно подтверждать каждую неделю, каждую игру. Доказывать, что я чего-то стою, защите соперника, своим партнёрам, себе наконец. Вы видите, что я это и делаю: я забил „Локомотиву“, забил „Динамо“. Я делаю то, что от меня требуется, держу уровень.
Я приехал сюда мальчиком, а стал мужчиной. Как только я стал игроком «Спартака», то сразу сказал, что хочу стать чемпионом. В следующем сезоне я повторил это снова. И вот на третий год мечта сбылась. Я помог «Спартаку» выйти на новый уровень, а он помог мне", — цитирует Промеса «Российская газета».