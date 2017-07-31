Куртуа: арбитр разглядел пенальти, которого не было, Аспиликуэта сыграл в мяч

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа, комментируя прошедший матч с «Интером» (1:2) на Международном кубке чемпионов, высказал мнение, что судья ошибочно назначил пенальти в этой встрече. Голкипер парировал удар Стевана Йоветича с 11-метровой отметки, но форвард смог на добивании послать мяч в сетку.
«Думаю, выступление было нормальным. В первом тайме обе команды много владели мячом. У них был шанс в начале игры, и я спас команду, но в концовке первого тайма арбитр разглядел пенальти, которого не было. Аспиликуэта сыграл в мяч. Возможно, он отмахнулся от соперника рукой, но не думаю, что это тянет на пенальти. Было обидно, потому что я отбил пенальти, но мне не повезло с добиванием.
Мы не сумели хорошо начать второй тайм, я сделал хороший сейв, и пока мы шли в атаку, чтобы забить, они поймали нас на контратаке. Это было немного похоже на игру с «Баварией», когда мы пропускали голы на контратаках, поэтому нам нужно работать над этим», — цитирует Куртуа пресс-служба «Челси».