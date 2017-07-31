Фанаты «Спартака» устроят акцию в поддержку Пилипчука, у которого умерла дочь

Болельщики «Спартака» во время домашнего матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром», который состоится сегодня, устроят акцию в поддержку тренера красно-белых Романа Пилипчука, у которого умерла дочь в возрасте 23 лет.
«Дорогие болельщики нашей красно-белой команды, нашей семьи! Все мы слышали о трагедии, произошедшей в семье Романа Пилипчука. И мы не имеем права оставаться равнодушными в этой ситуации, мы обязаны его поддержать!
В связи с этим на матч с Краснодаром запланирована акция: первые 5 минут матча пройдут в тишине, при этом каждый должен будет включить фонарик на своем мобильном телефоне. Свет и тишина… Для этого мы просим каждого болельщика нашей команды зарядить свои мобильные телефоны. Заранее спасибо!» — говорится на странице болельщицкого движения «Ультра Север» в социальной сети «ВКонтакте».