Тульский «Арсенал» назвал спорным пенальти, назначенный в пользу «Рубина»

Тульский «Арсенал» выложил в аккаунте клуба в Youtube видео пенальти, назначенного в ворота команды в гостевом матче 3-го тура РФПЛ с «Рубином». На 73-й минуте игры главный судья Владимир Москалёв назначил 11-метровый в пользу казанской команды после эпизода в штрафной площади с участием нападающего Сердара Азмуна и защитника Стопиллы Сунзу. «Арсенал» выложил видео эпизода с подписью «спорный пенальти».
Благодаря голу Мийо Цакташа с пенальти «Рубин» вышел вперёд и в итоге одержал победу со счётом 2:1.