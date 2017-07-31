Каррера: все игроки «Спартака» восстановились к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от домашнего матча третьего тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Наставник отметил, что его подопечные не испытывают усталости перед этой встречей.
«Мы работали всю неделю с обычным настроением, с настроением людей, которые знают, что нужно усердно работать. Мы были уставшие после игры за Суперкубок с «Локомотивом», а сейчас все восстановились. Глушаков в стартовом составе, с ним всё хорошо, он хорошо себя чувствует», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар». Начало встречи — в 19:30 мск.
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