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Булыкин: мне было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве»

31 июля 2017, понедельник. 23:07. Футбол

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможности перехода в клуб форварда «Зенита» Артёма Дзюбы и ситуации в линии нападения команды. Специалист также прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ», заявив, что хотел бы посмотреть на бразильцы в стане «железнодорожников».

«На мой взгляд, появление Дзюбы в «Локомотиве» маловероятно. У него сейчас там всё налажено, и он наверняка надеется, что «Зенит» станет чемпионом. Вряд ли он рискнёт оттуда уходить. Ведутся переговоры или нет — сказать не могу, поскольку этим занимаются другие люди. Конечно, мы не против видеть в команде нового форварда, но не такого, чтобы был в возрасте. Нужен тот, который забивает и приносит пользу. Сейчас много вариантов, фамилий, все они обсуждаются. Но лучше спросить у Геркуса или Мещерякова, которые более углубленно занимаются этим вопросом, а у меня просто спрашивают мнение о тех или иных футболистах.

Фарфана я бы не рассматривал как центрального нападающего, поскольку у него и рост невысокий, и скорость не та. Можно попробовать Миранчука, который мне нравился в атаке, цеплялся за мячи, быстро бегал. Ему не хватает агрессии — с его ударом можно было бы чаще угрожать воротам и забивать. На мой взгляд, Миранчук в целом ничем не уступает Смолову и Кокорину и вполне может выйти на топ-уровень.

Конечно, хочется иметь скамейку длиннее, звёзднее, взять топ-футболистов, но это только мечты. Нужно играть тем составом, который есть сейчас. Можно попросить супернападающего, суперзащитника, но перейдёт ли кто-то и сможет ли руководство купить его — это второй вопрос. Я считаю, что у Сёмина есть подбор футболистов, который позволяет ставить задачи и выполнять их. Задача «Локомотива» — это как минимум выход в еврокубки, и Юрий Палыч должен с ней справиться. Будем надеяться, всё получится.

Никто не угадает, правильный трансфер Неймара в «ПСЖ» или нет. Только время покажет. Вдруг он получит травму, и можно вспомнить Шевченко, который был богом в «Милане», а после перехода в «Челси» практически закончил играть. Для бразильца это возможность взобраться на ступень, на которой находятся Роналду и Месси. Но будет сложно, поскольку в «ПСЖ» добиться успеха сложнее. Сейчас такие большие деньги в футболе, что не понимаешь, к чему это. Интересно ли мне посмотреть на Неймара в «ПСЖ»? Мне было бы интересно посмотреть его в «Локомотиве». Мне симпатизирует его игра, и все продолжат с удовольствием смотреть на него в другой команде. Думаю, за ним будущее», — сказал Булыкин в эфире «Спорт FM».

Президент «ПСЖ» рассказал, как продвигаются переговоры о переходе Неймара
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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