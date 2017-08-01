«Фейеноорд» выкупил у «Уотфорда» Бергёйса и подписал с ним контракт на 4 года

«Фейеноорд» выкупил у «Уотфорда» права на полузащитника Стивена Бергёйса, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 25-летним футболистом подписан до июня 2021 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В минувшем сезоне Бергёйс выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. Он провёл 30 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. «Фейноорд» по итогам сезона стал чемпионом страны.
Фотографию можно посмотреть на странице «Фейеноорда» в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что форвард «Фенербахче» Робин ван Перси близок к возвращению в «Фейеноорд».