«Манчестер Сити» проведёт четырёхдневные сборы в Испании

«Манчестер Сити» отправится в Испанию, где проведёт четырёхдневный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Произойдёт это после матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион», который состоится 12 августа.
В Испании «Манчестер Сити» проведёт товарищеский матч с «Жироной». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола запланировал данный сбор, чтобы поработать с полным составом команды, так как некоторые футболисты не смогли принять участие в полноценном турне по США.
Расписание матчей английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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