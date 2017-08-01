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«Манчестер Сити» проведёт четырёхдневные сборы в Испании

1 августа 2017, вторник. 09:49. Футбол

«Манчестер Сити» отправится в Испанию, где проведёт четырёхдневный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Произойдёт это после матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион», который состоится 12 августа.

В Испании «Манчестер Сити» проведёт товарищеский матч с «Жироной». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола запланировал данный сбор, чтобы поработать с полным составом команды, так как некоторые футболисты не смогли принять участие в полноценном турне по США.

Расписание матчей английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: Официальный сайт "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Жирона товарищеские матчи
Новости. Футбол
1 августа 2017, вторник
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