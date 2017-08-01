Манчини готов отпустить Хави Гарсию из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия всё ближе к уходу из команды. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Бетис», и удерживать игрока в питерском клубе никто не будет.
По информации издания Marca, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сказал Хави Гарсии, что он может покинуть команду. Накануне питерцы приобрели у «Лиона» Эмануэля Мамману и теперь готовы расстаться с Гарсией.
Ранее сообщалось, что «Бетис» уже договорился с полузащитником. Ожидается, что Хави Гарсия подпишет четырёхлетний контракт.
Хави Гарсия ведёт переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта