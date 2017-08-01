Сборная Аргентины пожелала Маммане удачи в «Зените»

Сборная Аргентины в социальной сети пожелала удачи защитнику Эмануэлю Маммане, который перешёл из «Лиона» в «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
«Успехов на новом этапе», — говорится в официальном «Твиттере» аргентинской команды.
В июле 2016-го защитник присоединился к «Лиону», где отыграл 25 матчей и забил 1 мяч. Вместе с юношеской и молодёжной сборными Аргентины Маммана выигрывал чемпионаты Южной Америки. За национальную команду он дебютировал 7 июня 2014 года в матче со Словенией и принял участие ещё в двух товарищеских встречах — с Бразилией и Сингапуром — в июле 2017-го.
«Зенит» объявил о переходе Мамманы из «Лиона»