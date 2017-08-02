Ермакович: БАТЭ собирается сыграть со «Славией» агрессивно и дерзко в атаке

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович озвучил план своей команды на ответную встречу с пражской «Славией» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первой игре белорусы в Чехии белорусы уступили со счётом 0:1.
«Того уровня игры, который мы показали в Праге, конечно, не хватит для прохода дальше. Понимаем, что можем играть лучше. Верим, что сумеем надёжно сыграть сзади, а в нападении будем действовать более агрессивно и дерзко. Очень важно использовать те шансы, которые обязательно появятся, преуспеть в реализации.
Уверен, ни у одной из команд не будет подавляющего преимущества. Мы будет отрезками обороняться, отрезками атаковать. Точно не случится такого, что сядем сзади так, как в Праге. Прекрасно понимаем: для прохода дальше нужно искать шансы в нападении. И нашу задачу очень облегчил бы ранний гол. Но и соперник явно хочет того же. Нам требуется быть бдительными. Повторюсь: очень важно сыграть надёжно в обороне, а также агрессивно и дерзко — в атаке», — цитирует специалиста пресс-служба чемпионов Беларуси.
Противостояние соперников пройдёт на поле «Борисов-Арены» 2 августа, игра начнётся в 20:00 мск.