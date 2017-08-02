«Ротор-Волгоград» вернёт себе историческую эмблему

«Ротор-Волгоград», выступающий в ФНЛ, получит право использовать свой исторический логотип в виде щита с флагом России.
«Ротор-Волгоград» подал документы в Роспотребнадзор на регистрацию герба как товарного знака и отчуждение его у предыдущих владельцев. Это стало возможным после решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.
Герб «Ротора» был продан в частные руки в 2009 году, став одной из частей сделки между Владимиром Горюновым и депутатом Госдумы РФ Олегом Михеевым. В рамках сделки Михеев также получил права на футбольный клуб «Ротор» и Центральный стадион", — говорится на официальном сайте клуба.