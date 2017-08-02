«Амкар» оштрафован за отсутствие нужного количества кресел на домашнем стадионе

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам 3-го тура РФПЛ.
«По матчу «Спартак» — «Краснодар»: болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Также болельщики хозяев использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
По матчу «Амкар» – «Ростов»: главный тренер гостей Леонид Кучук выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 20 тыс. рублей. Также в гостевом секторе отсутствовало три ряда сидений. Это нарушение регламента РФПЛ статья 10.4. За это «Амкар» оштрафован на 10 тысяч рублей.
По матчу «Рубин» – «Арсенал»: главный тренер казанцев Курбан Бердыев выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей.
По матчу «Тосно» — «Зенит», за использование пиротехники болельщиками «Тосно» клуб оштрафован на 60 тыс. рублей. За использование пиротехник и болельщиками «Зенита» клуб оштрафован на 70 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.