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«Амкар» оштрафован за отсутствие нужного количества кресел на домашнем стадионе

2 августа 2017, среда. 16:21 Футбол

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам 3-го тура РФПЛ.

«По матчу «Спартак» — «Краснодар»: болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Также болельщики хозяев использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

По матчу «Амкар» – «Ростов»: главный тренер гостей Леонид Кучук выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 20 тыс. рублей. Также в гостевом секторе отсутствовало три ряда сидений. Это нарушение регламента РФПЛ статья 10.4. За это «Амкар» оштрафован на 10 тысяч рублей.

По матчу «Рубин» – «Арсенал»: главный тренер казанцев Курбан Бердыев выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей.

По матчу «Тосно» — «Зенит», за использование пиротехники болельщиками «Тосно» клуб оштрафован на 60 тыс. рублей. За использование пиротехник и болельщиками «Зенита» клуб оштрафован на 70 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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2 августа 2017, среда
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