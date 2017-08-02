Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес подтвердила, что беременна

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, подтвердила, что беременна. 22-летняя модель приняла участие в фотосессии для издания HOLA и дала интервью, в котором в числе прочего отметила, что очень любит детей и считает себя семейным человеком.
«Я люблю следить за собой, заниматься спортом и есть натуральные продукты, избегая тяжёлой пищи», — также сказала Джорджина.
Фотографию беременной Джорджины Родригес можно посмотреть в аккаунте издания HOLA в «Инстаграме».
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