Цаллагов: понимал, что в «Зените» я не буду играть столько, сколько хотелось

Новичок «Динамо» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Бело-голубые арендовали Цаллагова у «Зенита».
«Очень рад, что появился вариант с «Динамо» — клубом, которому я нужен, который нужен мне. Надеюсь, результатами этого перехода все останутся довольны. В «Зените» же я понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелось. Динамо» — легендарный клуб с великой историей, здесь мои комментарии даже излишни. В этой истории случился неприятный эпизод с вылетом в ФНЛ, но, надеюсь, все сложности уже позади. Возвращение в РФПЛ должно стать отправной точкой для написания новых славных страниц. Будем прикладывать для этого все силы.
Комфортнее всего мне в полузащите в опорной зоне. Но считаю себя универсалом, всегда готов выступать на том месте, где, по мнению главного тренера, смогу принести максимальную пользу.
Я уже давно готов играть, рвусь в бой. Прошёл всю предсезонку, тренировки не пропускал, так что всё зависит от главного тренера. Хотелось бы, конечно, приносить пользу как можно раньше. В субботу «Динамо» ожидает очень важный матч с «Амкаром». Надеюсь, что болельщиков на стадион придёт много, а мы сделаем всё, чтобы они не пожалели о своём выборе», — цитирует Цаллагова сайт «Динамо».