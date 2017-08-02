Пономарёв: ЦСКА нужно усилить оборону – может, вернуть Игнашевича

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от победы красно-синих над АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
«Я ожидал увидеть счёт 2:0. По первой игре ЦСКА выглядел предпочтительнее, чем сегодня. Может, греки сделали выводы, выглядели очень активно, а может, ЦСКА решил отсидеться в обороне. Но для того, чтобы отсиживаться, сначала надо атаковать. Слишком глубоко сели, потому игроки АЕК имели преимущество в центре поля.
Но во втором тайме Гончаренко сделал коррективы, подстегнул, сказал, что так нельзя двигаться, и команда побежала вперёд. Возможно, хотели сыграть на паузе, следующая игра уже 6-го августа. Может, берегли себя. «Армейцам» нужно усилить оборону – может, вернуть Сергея Игнашевича. Думаю, в следующем этапе он обязательно будет играть», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.