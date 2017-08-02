«Хапоэль» из Беэр-Шевы и «Марибор» вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

«Хапоэль» из Беэр-Шевы и «Марибор» стали очередными участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов, пройдя своих соперников в третьем раунде отбора.
«Хапоэль» после домашней победы над «Лудогорцем» со счётом 2:0 проиграл в гостях 1:3, однако прошёл дальше благодаря правилу выездного гола.
«Марибор» вышел в плей-офф квалификации ЛЧ, победив в выездном матче «Хабнарфьордюр» (1:0). На домашнем поле словенская команда также одержала минимальную победу над исландцами со счётом 1:0.
Жеребьёвка плей-офф квалификации ЛЧ состоится в пятницу, 4 августа.
Гол и голевая передача Адебайора помогли «Истанбулу» пройти «Брюгге» в отборе ЛЧ