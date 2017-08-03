Бабаев: по новичкам никакой конкретики, тем более переговоров, у ЦСКА пока нет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.
«Этот вопрос задаётся регулярно. Надеюсь, что усиление будет, но никакой конкретики, тем более переговоров, пока нет. Есть только шорт-лист футболистов — как я уже говорил, это нападающие и игроки центра поля. Как только мы поймём, что условия по кандидатам приемлемы — вступим в переговоры. Но это только в теории, а на практике может случиться, что мы будем играть нынешней обоймой.
Стратегически и проблему возрастного центра обороны нужно решать. К тому же, мы надеемся, что Никита Чернов сможет достойно заменить наших ветеранов. Будем рассматривать и других футболистов. Подчеркну, что нам хотелось бы сохранить нашу традицию — российские защитники. Есть Марио Фернандес, но он, кстати, тоже теперь россиянин.
У Кирилла Набабкина вот-вот закончится контракт? Это не так — его контракт заканчивается в конце этого сезона.
Мы ещё не вели переговоры о новом контракте с Георги Милановым, но времени ещё достаточно. Если сам Жора считает, что целесообразно продолжить сотрудничество, проблем не будет. Все футболисты, о которых мы сейчас говорим, изъявляют желание остаться в ЦСКА", — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.