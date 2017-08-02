Бабаев: создаём на трибунах семейную атмосферу, чтобы на ЦСКА приходили с детьми

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы красно-синих над АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ответил на вопрос о невысокой посещаемости домашних игр. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
«Во-первых, сегодня был рабочий день. Во-вторых, всё-таки сегодня был третий квалификационный раунд, и АЕК, при всём уважении, не тот соперник, который вызывает ажиотаж. Конечно, нам хотелось бы видеть больше фанатов на трибунах, но мы благодарны всем, кто пришёл сегодня.
Хочу отметить, что на протяжении трёх домашних матчей наши болельщики здорово поддерживают команду и при этом не нарушают закон. Мы создаём на трибунах семейную атмосферу, чтобы можно было прийти на стадион с детьми. Думаю, в связи с этой стратегией трибуны будут только заполняться", — передает слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.