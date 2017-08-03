Тренер БАТЭ: всё было рядом, буквально какие-то сантиметры решили судьбу команды

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал домашнюю победу над пражской «Славией» (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме встреч дальше прошли чехи, дома победившие со счётом 1:0.
Наверное, не хватило удачи, мастерства, должной реализации голевых моментов. Всё было рядом, буквально какие-то сантиметры решили судьбу команды и отделили нас от итогового успеха в противостоянии со «Славией». Нам ничего не остаётся, как попытаться решить задачу выхода в группу Лиги Европы. А соперника поздравляю с отбором в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Излишнего давления не чувствовали. Мы уже много играли на разных стадиях турниров. Наше психологическое состояние всегда позволяет быть конкурентоспособными", — цитирует Ермаковича «Прессбол».