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Тренер пражской «Славии»: пока судья не свистнул, я был как на иголках

3 августа 2017, четверг. 00:25 Футбол

Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шильгавы прокомментировал гостевое поражение от БАТЭ (1:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме встреч дальше прошли чехи, дома победившие со счётом 1:0.

«С одной стороны, очень рады, что нам удалось пройти белорусского чемпиона. Огромный респект болельщикам, приехавшим поддержать нас на гостевой матч. Второй поклон мы адресуем команде БАТЭ — это очень сильный соперник. Прошу прощения у наших поклонников за те многочисленные ошибки, которые делали наши игроки и в первом, и во втором таймах. Они вносили нервозность в ход игры, оставляли итоговый результат туманным. Сейчас испытываю большое облегчение. Но до момента пока судья не свистнул, был как на иголках. БАТЭ бил по нашим воротам до последнего мгновения.

Игроки вышли после перерыва и не успели должным образом сконцентрироваться. Совершили большую ошибку, позволив Стасевичу забить. До выхода в плей-офф БАТЭ оставался один гол и почти весь второй тайм», — цитирует тренера «Прессбол».

Тренер БАТЭ: всё было рядом, буквально какие-то сантиметры решили судьбу команды
Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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