Пуцко: ничего страшного в перелётах «СКА-Хабаровск» нет, мы профессионалы

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко рассказал об адаптации своей команды к реалиям РФПЛ, отметив, что дальневосточный коллектив не испытывает существенных проблем в связи с многокилометровыми перелётами на гостевые встречи.
«Нашей команде пока очень тяжело. Нужно ещё будет привыкнуть к уровню Премьер-Лиги. Думаю, если мы серьёзно поработаем над своими ошибками, будем их допускать реже, всё будет хорошо, и результаты улучшатся.
Не тяжело ли совершать многочасовые перелёты из Хабаровска чуть ли не через тур? Я пока что только один раз летал с командой на выезд. В целом перелёт дался нормально. Думаю, этот фактор, конечно, влияет на физическое состояние футболистов. Но ничего страшного в этом нет — мы профессионалы, и это часть нашей работы.
Подушки с одеялами мы с собой, конечно, не берём. Некоторые из ребят захватывают небольшие подушечки для шеи и всё. Но в целом, повторюсь, ничего страшного в этих перелётах нет. Ко всему можно привыкнуть», — сказал Пуцко в интервью «Известиям».