Фанаты в беретах ВДВ и повреждение Акинфеева. Фоторепортаж с матча ЦСКА — АЕК

2 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА обыграл АЕК (Афины) со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник «армейцев» Бибрас Натхо. В первом матче ЦСКА обыграл АЕК со счётом 2:0. Красно-синие вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, АЕК закончил выступление в турнире.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с матча ЦСКА — АЕК, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.