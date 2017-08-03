Паредес: вместе с семьёй морально готовимся к холодной российской зиме

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, комфортно ли ему в России, и отметил, что ему приятно постоянно слышать пение фанатов команды.
«Пока мне и моей семье всё очень нравится. Чувствую себя комфортно и в «Зените», и в Петербурге. Слышал, насколько здесь будет холодно зимой. Морально мы уже готовимся. Семья в любом случае останется со мной в Петербурге. Мы с женой легко решили вопрос о переезде. Она в первую же секунду сказала, что готова ехать в Россию. Главное, чтобы мы были вместе.
Мысли о том, что зря согласился играть в России, во время полёта в Хабаровск и обратно не было. Мы старались как-то убить время в полёте – чуть-чуть поспали, поиграли в парчис. На поле усталость, конечно, немного чувствовалась. Но все трудности перевесила наша победа. Под крышей „Крестовского“ игралось нормально. Никаких проблем.
Особой разницы между болением в Петербурге по сравнению с Аргентиной и Италией я не вижу. Разве что очень приятно, что фанаты во время матча всё время поют, ни на минуту не останавливаются», — сказал Паредес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.