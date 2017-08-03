Лучший бомбардир Лиги Европы мог продолжить карьеру в «Тамбове»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев сообщил, что состав команды мог пополнить российский нападающий клуба из Литвы «Тракай» Максим Максимов, лидирующий в гонке бомбардиров Лиги Европы. 21-летний футболист забил 7 голов в 5 матчах еврокубкового турнира.
«Перед игрой с «Балтикой» (матч состоялся 26 июля. — Прим. «Чемпионата») у нас уже была договорённость, что Максим Максимов, который сейчас блещет в Лиге Европы, должен был приехать к нам. Но он забил два мяча (27 июля в матче с македонской командой «Шкендия». — Прим. «Чемпионата»), и теперь более серьёзные клубы делают более серьёзные предложения. Мы не увидим этого футболиста, хотя уже обо всём договорились», — сказал Талалаев.
Лучший бомбардир Лиги Европы Максимов заинтересовал российские клубы