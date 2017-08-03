Клопп: приятно, что Коутиньо высоко ценят, но «Барселоне» лучше поберечь энергию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал интерес к полузащитнику Филиппе Коутиньо со стороны «Барселоны». Каталонцы неоднократно выходили на мерсисайдцев, но англичане не собираются продавать бразильца.
«Приятно, что Коутиньо так высоко ценят, но «Барселоне» лучше поберечь свою энергию. Я не могу говорить об этом только потому, что кто-то в «Барселоне» поднимает эту тему. Они сказали, что приезжают в Ливерпуль, чтобы совершить трансфер? Они хотят приехать? Забавные, я не хочу таких вещей», — цитирует Клоппа The Telegraph.
Клопп: если «Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо, то что тут обсуждать?