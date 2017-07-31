Клопп: если «Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо, то что тут обсуждать?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос журналистов о возможном уходе полузащитника Филиппе Коутиньо, в услугах которого заинтересована «Барселона».
«Если вы сами говорите, что „Ливерпуль“ не намерен продавать Коутиньо, то что тут обсуждать? Слово „нет“ означает отсутствие каких-либо вариантов и обсуждений. Ничего нового я вам не скажу», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Ранее сообщалось, что каталонцы достигли договорённости с футболистом, а мерсисайдцы рассмотрят вариант с продажей, если клуб получит не менее € 100-150 млн.
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