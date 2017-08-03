Никифоров: Дзюба хочет доказать, что «Спартак» ошибся, не дав желаемую зарплату

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров высказал мнение по поводу нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, ранее выступавшего за красно-белых. Форвард после перехода в стан сине-бело-голубых забил уже четыре мяча в матчах со «Спартаком».
«Вы же сами понимаете, что это нормально. Артём вырос в «Спартаке», он бывший спартаковец. У него были конфликты с Валерием Карпиным, что-то у них не сложилось. Пошли аренды. В «Ростове» он очень хорошо отыграл, назабивал мячей, взял кубок России. Помните, пошёл разговор про деньги, про подписание контракта? Артём не договорился со «Спартаком», в итоге ушёл из команды. Взял в тот момент Дзюбу «Зенит». Артём теперь хочет доказать, что «Спартак» ошибся, не дав ему ту зарплату, о которой он просил.
И теперь в каждой игре он старается это доказать. Со спортивной точки зрения Артёма понять можно. А что там происходило между ним и руководством «Спартака» и почему Дзюба ушёл в стан конкурента — это надо задавать вопросы самому Артёму и Леониду Федуну. Видно, что каждый раз на матч со «Спартаком» Дзюба выходит с двойным желанием, хочет доказать свою правоту тем людям, которые не подписали с ним контракт", — цитирует Никифорова «Спорт уик-энд».