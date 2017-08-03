На матче «Зенит» — «Бней Иегуда» ожидается до 48 тыс. зрителей

На ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Зенит» сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда», ожидается до 48 тыс. болельщиков. Начало игры запланировано на 20:00 мск. В первой выездной игре «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в зелёном; гости сыграют в оранжевой форме, голкипер — в чёрном.
«Футбольный клуб «Зенит» обращает внимание болельщиков на то, что во время матча крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет открыта», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.
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