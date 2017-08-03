Ринкон, которым интересовались «Спартак» и «Зенит», может перейти в «Аталанту»

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон, интерес к которому проявляли «Спартак» и «Зенит», может на правах аренды перейти в «Аталанту». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Туринцы хотят вернуть из «Аталанты» Леонардо Спинаццолу, который выступает за клуб из Бергамо на правах аренды, однако руководство «Аталанты» не хочет отпускать 24-летнего игрока. Чтобы убедить «королей провинциалов» пойти навстречу, «Ювентус» готов предложить услуги 29-летнего Ринкона.
Ринкон перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» за € 8 млн в январе 2017 года, подписав контракт на три с половиной года. В общей сложности в минувшем сезоне Серии А хавбек провёл 29 матчей (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус») и отдал 3 результативные передачи.
«Спартак», как и «Зенит», заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом